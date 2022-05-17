İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Güven Karaca, dört aylık döneminde 690 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörlerinin 163 ülkeye ürün gönderdiğini bildirdi.

12. Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı için Antalya'ya giden Karaca, deri ve deri mamulleri sektörünün geçen yılı 1 milyar 730 milyon dolar ihracatla kapattığını söyledi.

Salgın sonrası düşen kapasite kullanım oranlarının yeniden yüzde 63'lere kadar çıktığını belirten Karaca, "Ayakkabı sektörü ihracatta geçen sene 1 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ayakkabı sektörünü, deri konfeksiyonu, saraciye, bitmiş ve yarı mamul deri izledi. Rakamlar çok iyi geldi. Bu yılın ilk çeyreğinde de ihracatta artış devam etti. Dört ayda 690 milyon dolarlık ihracatımız var, bu bir rekor. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 28 artış yaşandı. Amacımız bu yıl 2 milyar doların üzerine çıkmak, pazarı çeşitlendirmek." diye konuştu.

Güven Karaca, katma değerli ihracatı ön plana çıkararak dünyanın talebini karşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin deri ve deri mamullerinde cazibe merkezi olduğunu kaydeden Karaca, "Dünyada eğer çanta ayakkabı alacaksanız mutlaka Türkiye'den bakıp, görmek zorundasınız." ifadesini kullandı.

Sektör olarak 163 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çeken Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz, yüzde 43'lük bir pazar. İkinci eski Doğu Bloku ülkeleri, üçüncü sırada Afrika ve diğer ülkeler yer alıyor. Afrika ülkeleri yükseliş trendine devam ediyor. Dünyada 210 milyar dolarlık bir pazar var. Biz 1 milyar 730 milyon dolarını yapıyoruz. Hedefimiz bunu genişletmek. ABD 30 milyar dolarlık bir pazar ve biz buraya yüzde 1'in altında ihracat yapıyoruz. Güney Kore, Avrupa Birliği, eski Doğu Bloku ülkelerindeki pazar payını büyütmek, yeni pazarlar yaratmak durumundayız."

Deri ve deri mamulleri için OSB kurulacak

Deri sektörü bakımından dünyanın gözünün Türkiye'de olduğuna işaret eden Karaca, talebi karşılayabilmek için organize sanayi bölgesi (OSB) projesini planladıklarını dile getirdi.

"Karbon nötr OSB" için bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü aktaran Karaca, şöyle konuştu:

"Ölçek problemini çözüp, dünya markalarının talebini daha fazla karşılayacağız. Müşteri var, kapasite yetmiyorsa, büyümek zorundayız. Ancak üretirken dünyayı tüketmememiz gerekiyor. 'Karbon nötr OSB' kurmak hedefindeyiz. Meslek liselerinin, Ar-Ge merkezlerinin, sosyal donatıların içinde olduğu teknolojik bir OSB kurmak zorundayız. Projemiz hazır, 4 milyon metrekare alana ihtiyacımız var. Türkiye'nin 250 milyar dolarlık ihracat hedefine katkıda bulunacağımız bir OSB kurmak istiyoruz."