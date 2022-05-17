Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, yönetmeliğin sigorta primlerinin tespiti esaslarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, SEDDK'nin, araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre yönetmelikte düzenlenen prim oranlarına ek olarak uygulayabileceği indirim veya artırım oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

Trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespitine ilişkin geçici maddeye yeni bir ibare de eklendi. Böylece 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası poliçeleri için mayıs ayında uygulanan azami primlere yüzde 25 ekleneceği hüküm altına alındı. Aynı maddede yapılan değişiklikle hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak SEDDK'nin söz konusu prim oranlarını yüzde 50'sine kadar azaltma yetkisi, "iki katına kadar artırma" da eklenerek genişletildi.

Öte yandan, yönetmeliğe, motorlu araç işletenler ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminatlarını gösteren tablolar da eklendi.

Yönetmelik, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.