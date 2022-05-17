Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,44 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 2.401,23 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03'le sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89'la madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 2.390,79 puandan tamamladı.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren verilerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.