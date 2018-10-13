Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut'tan 'istihdam' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu'nun açılışında konuştu.

Ermut, kurum olarak Türkiye'nin yatırım ortamını dünyada tanıtmak ve yatırımcılara bütün aşamalarda, özellikle bürokratik süreçlerde A'dan Z'ye destek vermenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin iki temel iki görevi olduğunu söyledi.

Yatırım ortamını anlatırken en fazla kullandıkları argümanlardan birinin ülkenin genç ve dinamik nüfusu olduğunu belirten Ermut, Türkiye'de her yıl 200'den fazla üniversiteden 800 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu ifade etti.

“10 milyon istihdam, hala yeterli görmediğimiz bir rakam”

İş gücüne katılım oranının da yüksek olduğunu dile getiren Ermut, her yıl yeni 1 milyon istihdamın üretildiğini aktardı.

Avrupa'nın 5,2 milyon toplam istihdam ürettiği son 10 yılda, Türkiye'nin 10 milyon istihdam ürettiğini vurgulayan Ermut, "Genç nüfusumuz ve potansiyelimiz göze alındığında hala yeterli görmediğimiz bir rakam. Bu genç nüfusu bir avantaj olarak kullanıp, risk olmaktan çıkarmamız için çok iyi eğitmemiz ve donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Son 16 yılda sağlanan istihdamın yanında ülke olarak yatırımcılık ve girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tip programların da bu tip ekosistem oluşturulmasında çok ciddi önemi var." diye konuştu.

"Nitelikli insan kaynağına çok yatırım yapılmalı"

Ülke olarak nitelikli insan kaynağına çok yatırım yapılması gerektiğini belirten Ermut, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü beşeri sermaye bizim için çok önemli. En çok önem verdiğimiz konu insan ve insanın iyi eğitilmesi. Yetişmiş insan olduktan sonra bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler için işler daha kolay. Bugün hükümetimizin de bütçeden en fazla ödenek ayırdığı alanlardan birinin Milli Eğitim olduğunu görüyoruz.

Tarım, sanayi ve bilgi çağlarından çok daha yıkıcı ama bir o kadar da fırsat barındıran bir döneme geçtik. O da 4. Sanayi Devrimi. Makinelerin insan gibi öğrenmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu da tamamen apayrı bir yetenek setini gerektiriyor."

“Çocuklar belki hayatları boyunca 4-5 kez yeniden eğitilecekler”

Gençliğin, artık farklı yetenekler edinmesi gerektiğini ifade eden Ermut, "Eskiden hayatımızın sadece bir döneminde eğitim görüyorduk, bundan sonra doğan çocuklar belki hayatları boyunca 4-5 kez yeniden eğitilecekler. Dolayısıyla böyle bir alanda, aynı zamanda rekabetçiliğin de çok daha arttığı bir ortamda siz iş dünyasına atılıyor olacaksınız." dedi.

"İş dünyasında yeni kurallarla dönüşüm başlatılmalı"

Arda Ermut, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyadaki genel kabullere karşı çıktığını, "Dünya beşten büyüktür"ün bunlardan en önemlisi olduğunu, fakat iş dünyasında da yeni bir etik değerler setiyle, yeni kurallarla bu dönüşümün başlatılması gerektiğini vurguladı.

“Gelişmiş ülkelerle olan seviyeleri yakalama ve geçme şansımız var”

Yeni nesil değerlerle birlikte büyüyecek, kendisinden sonraki nesilleri de böyle yetiştirecek gençlere ihtiyaç olduğunu belirten Ermut, şunları kaydetti:

"Artık IQ'dan daha çok EQ'nun, duygusal zekanın önemli olduğu dönemlere girdik. Sadece bu yönetimsel anlamında değil, sanayinin de üretiminde en önemli girdisinin artık beşeri sermaye olduğunu özetlemeye çalıştım. Dolayısıyla biz de bu alanda elimizden geldiği kadar Türkiye'nin bu farklılığını, değerini vurgulamaya çalışıyoruz.

Belki bazı kaçırdığımız endüstriyel dönüşümlerde, diğer trendlerde arayı çok fazla kapatma şansımız yoktu. Şu anda günümüzde geriden gelerek atmaya çalıştığımız adımlar var. Milli sanayimizi, milli savunma sanayimizi oluşturmaya çalışıyoruz, yerli otomobil gibi bir projemiz var. Çok zorlandığımız diğer bazı projeler var.

Fakat öyle bir döneme girdik ki genç nüfusumuzla arayı çok hızlı kapatabileceğimiz alanlar artık önümüzde. Böyle bir ekosistemi oluşturur ve doğru adımları atarsak, bu genç nüfusumuzla bu alanlarda çok ciddi fark oluşturup, bir anda gelişmiş ülkelerle olan seviyeleri yakalama ve geçme şansımız var."

"Çok fazla yatırım yapmamız lazım"

Türkiye'nin 2002'ye kadar 15 milyar dolar, 2002'den günümüze kadar 200 milyar dolara yakın yatırım çektiğini anlatan Ermut, şunları dile getirdi:

"Ekonomimizin pek çok alanında çok ciddi adımlar atıldı son 16 yılda. GSMH, ihracatımız yükseldi fakat yönetmemiz gereken iki problemli durum var ekonomimizde biri cari açığımız, birisi de tasarruf eksiğimiz. İhtiyacımız olan yatırımları yapmak için yeterli tasarruf oranı ülkemizde bulunmuyor.

Çok genç bir nüfusuz, çok hızlı gelişen bir ekonomiyiz, çok fazla yatırım yapmamız lazım. Bunların ikisi için de önemli olan bir kalem, doğruda yatırımlar kalemi. Ülkemize bol bol yatırım çekmemiz lazım."

Doğrudan yatırımlarda da gençlerin varlığının ve çalışmalarının çok büyük önem taşıdığını belirten Ermut, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak ülkemize daha çok yatırım çekmek adına çalışmalarımız devam ederken, aynı zamanda gençlerin iş gücüne, dünyadaki yeni trendlere katılımları anlamında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA