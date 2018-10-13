Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı

Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde 84,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 102,8 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 21,5'e karşılık geldi.

En fazla artış Jandarma Genel Komutanlığı'nda

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 46,5 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 33,6 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet ve ihtiyaçları için 19,6 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 869 milyon lira, Savunma Sanayii Başkanlığına 88 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 32 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 47,3 ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığı'nı ödenek artışında yüzde 33 ile Savunma Sanayii Başkanlığı, yüzde 27,3 ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, yüzde 20,8 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 15 ile Milli Savunma Bakanlığı izledi. MİT Başkanlığının ödeneği ise yüzde 7,6 azaldı.

Kaynak: AA