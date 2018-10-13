IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmak üzere Bali'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevi Türkiye'de

Bali'de Yeni Ekonomi Programı'nın sunumunu yaptıklarını belirten Albayrak, IMF ülke grbununun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldıklarını söyledi.

Görevi yürütecek Raci Kaya'ya başarılar dileyen Albayrak şunları söyledi:

"Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük.

Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. pic.twitter.com/e9oZbRESRQ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ekim 2018

Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum."

Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum. pic.twitter.com/PYdw0noVOq — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber