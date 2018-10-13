  • 13 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.873
    EURO 6.791
  • BIST 96657.42
    ALTIN 229.879
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevi Türkiye'de

IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevi Türkiye'de

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevi Türkiyede

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmak üzere Bali'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 

IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevi Türkiye'de

Bali'de Yeni Ekonomi Programı'nın sunumunu yaptıklarını belirten Albayrak, IMF ülke grbununun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldıklarını söyledi.

Görevi yürütecek Raci Kaya'ya başarılar dileyen Albayrak şunları söyledi: 

"Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük.

 


 

Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum."

 


 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: berat albayrak, hazine ve maliye bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER