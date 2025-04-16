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Ekonomi
AA 16.04.2025 06:33

ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız" dedi.

ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 5 günde yaşanan hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don olaylarına ilişkin, bölge milletvekillerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Zirai don yaşanan illerdeki hasarı tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."

Yumaklı, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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