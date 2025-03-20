Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.03.2025 16:55

Çiftçilerin destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilerin destek ödemesi hesaplara yatıyor

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadesini kullandı.

"Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket"

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

ETİKETLER
Çiftçi Hububat Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
4 teknoloji mağazasına rekabet soruşturması açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
İletişim Başkanlığı CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı
18:00
Gecelik borç verme faiz oranı yükseltildi
17:41
Ukrayna: Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na saldırıda füzeler imha edildi
17:32
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
17:27
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 200'ün üzerinde "usulsüz ihale" tespit edildi
17:19
Yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ