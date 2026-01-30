Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 30.01.2026 20:08

Çiftçilere 255,4 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere 255,4 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticileri destekleyerek toprağın bereketini birlikte büyüttüklerini belirten Yumaklı, "255 milyon 436 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.

Çiftçi Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
OKUMA LİSTESİ