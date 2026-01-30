Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 30.01.2026 18:16

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 96 bin 268 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 96 bin 115'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 154'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 250'si memur, 44 bin 111'i sözleşmeli, 38 bin 368'i kapsam içi işçi, 3 bin 626'sı kapsam dışı işçi, 5 bin 913'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı İstihdam
