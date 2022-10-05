Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı. Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı.
Bakanlık tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi.
Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.
Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Etiketler: Resmi Gazete Tarım Üretimi
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