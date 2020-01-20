Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar20 Ocak 2020 Pazartesi 09:09 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:11
Altın yükseliyor… Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 295 lira 90 kuruştan satışı ise 295 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 470 lira 34 kuruşken satış fiyatı 480 lira 99 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 20 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,28’lik artışa paralel olarak gram altın da yüzde 0,37 değer kazandı.
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,65 değer kazandı. Çeyrek altın 470 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 977 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.561,26 dolar
Satış: 1.561,50 dolar
Gram
Alış: 295,90 lira
Satış: 295,96 lira
Çeyrek
Alış: 470,34 lira
Satış: 480,99 lira
Yarım
Alış: 938,66 lira
Satış: 962,91 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.948,00 lira
Satış: 1.977,00 lira
Kaynak: TRT Haber