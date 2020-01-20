Gram altın alışı 295 lira 90 kuruştan satışı ise 295 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 470 lira 34 kuruşken satış fiyatı 480 lira 99 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 20 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,28’lik artışa paralel olarak gram altın da yüzde 0,37 değer kazandı.

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,65 değer kazandı. Çeyrek altın 470 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 977 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.561,26 dolar

Satış: 1.561,50 dolar

Gram

Alış: 295,90 lira

Satış: 295,96 lira

Çeyrek

Alış: 470,34 lira

Satış: 480,99 lira

Yarım

Alış: 938,66 lira

Satış: 962,91 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.948,00 lira

Satış: 1.977,00 lira

Kaynak: TRT Haber