TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA