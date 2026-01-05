Duman 9.3ºC Ankara
AA 05.01.2026 11:41

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlar ile programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecinin güçlendiğini belirtti.

Tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 0,89 oranında gerçekleşirken, aylık enflasyonun belirgin şekilde yavaşlamasıyla yıllık enflasyonun yüzde 30,89 seviyesine gerilediğine işaret eden Yılmaz, "Bu yıl, don ve kuraklık olayları nedeniyle tarımsal üretimdeki azalma, gıda fiyatları üzerinde geçici artışa neden olmuş ve 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Sınırlı ve geçici şoklara rağmen talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüş, 2024 mayıs ayına göre 44,6 puana ulaşmıştır." değerledirmesinde bulundu.

"Sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz"

Yılmaz, temel mal enflasyonunun 2025 sonu itibarıyla yıllık yüzde 17,7'ye gerilediğini, tüketici enflasyonunun 13,2 puan altında gerçekleştiğini, hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın ise kademeli bir şekilde devam ederek yıllık yüzde 44'e düştüğünü bildirdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadeleyi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu dönemde bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan deprem harcamalarındaki azalmayla beraber oluşan mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları hedef enflasyonla uyumlu şekilde belirleyerek dezenflasyon sürecine destek vereceğiz. Ayrıca, sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz. Dezenflasyonun tesisi ile öngörülebilirliğin artmasını, yatırım ortamının iyileşmesini ve sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz."

Cevdet Yılmaz Enflasyon
