Ekonomi
Ekonomi
AA 05.01.2026 11:23

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Ayrıntılar geliyor...

Borsa İstanbul
