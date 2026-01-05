SICAK
Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
05.01.2026 11:23
, 05.01.2026 11:25
SON GÜNCELLEME
05.01.2026 11:25
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Borsa İstanbul
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Kirada tavan artış oranı belli oldu
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu