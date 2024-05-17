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Ekonomi
AA 17.05.2024 18:05

ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi

ÇAYKUR, beyaz çay üretiminin hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram fiyatını 4 bin lira olarak belirledi.

ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, kurumun 2014 yılından itibaren üreticilerden yaş çay tomurcuğu satın alarak ürettiği beyaz çay üretimine, artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Markamızın prestij ürünlerinden olan 'beyaz iksir' beyaz çayımızın üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl bin 500 lira olan kilogram alım fiyatı bu yıl 4 bin lira olarak belirlenmiştir. Yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerimizin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ve bereketli bir çay sezonu temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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