Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, Türkiye'de çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulu gücünün 1000 megavatı aştığını söyledi.

GES kurulu gücünün artırılmasının doğal gaz ithalatını azalttığını ifade eden Özkök, kendi enerjisini üretmek isteyen sektör ve sanayi kuruluşlarının çatı üstü GES uygulamalarına izin veren tüm alanlarını değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Çatı üstü GES kurulu gücü 1000 megavatı geçti"

Güneş enerjisi üretimini artırma çalışmalarının güneş sistemlerini kurmaya müsait tüm çatılar genelinde devam ettiğini anımsatan Özkök, "Halihazırda ülkemizde çatı üstü GES kurulu gücü 1000 megavatı geçti. Toplam güneş enerjisi kurulu gücü ise 7 bin 881 megavat seviyesinde bulunuyor. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta tekstil sanayiinin, çatı GES kurulmasına uygun fiziksel alanının çok geniş olması nedeniyle bu bölgede 600 megavatlık çatı güneş enerjisi santrali devreye alınarak üretime başlanmış durumda." diye konuştu.

Özkök, ayrıca inşaat ve proje halinde de bir bu kadar daha kurulu gücün olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Evlerde kullanıma yönelik çatı GES talebi her geçen gün artıyor. Bununla ilgili sağlıklı istatistiki veriler maalesef henüz mevcut olmamakla birlikte ileride her dağıtım şirketi kendi verisini toplayıp kamuoyuyla paylaşabilir. Toplamda ise şu anda Türkiye'de 1000 megavatın üstünde çatı GES kurulu gücü enerji üretimi yapıyor. Bununla birlikte bu projelerle 250 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi. Bu üretim sanayinin kendi enerjisini karşılayabilmesi ve temiz enerji kullanması açısından oldukça önemli bir gelişme. Bunun kolaylaştırılması ve artırılması için gerekli diğer düzenlemelerin de sektörün beklentileri doğrultusunda bir an evvel devreye alınmasını bekliyoruz."

Öte yandan, sektör raporlarına göre Türkiye'de çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumunda 4 bin 500 megavatlık ekonomik potansiyel bulunuyor.