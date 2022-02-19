Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin 2021 ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,9 artarak 225,4 milyar dolara yükselirken, bu durum kara sınır kapılarındaki hareketliliği artırdı.

Geçen yıl Türkiye'nin kara kapılarından geçen toplam araç sayısı, 2020'ye göre 34,2 artışla 6 milyon 890 bin 45 oldu. Bu sayı, 2020 yılında 5,1 milyon, 2019'da ise 7,6 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl bu kapılardan giriş-çıkış yapan ticari araç sayısı ise bir önceki seneye göre yüzde 23,2 artışla 4 milyon 237 bin oldu. Bu geçişlerin 2,1 milyonu giriş, 2,1 milyonu da çıkış olarak gerçekleşti. 2020 yılında kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan ticari araç sayısı 3,4 milyon, 2019'da da 3,7 milyon olmuştu.

Kara sınır kapılarından giriş çıkış yapan ticari araçlarda ilk sırada 3 milyon 818 bin 204'le tır-çekici-dorse-römork grubu yer alırken 2020'de bu sayı 3 milyon 130 binde kalmıştı. Geçen yıl kara sınır kapılarından 354 bin 664 kamyon giriş-çıkış yaparken, tanker sayısı ise 64 bin 164 oldu.

En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapısı 1 milyon 171 binle Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı oldu. Burayı 922 bin 363 araçla Kapıkule, 384 bin araçla Hamzabeyli Gümrük Kapısı izledi. Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçen ticari araç sayısı ise geçen yıl 372 bin 519 oldu.

Yolcu sayısı yeniden artmaya başladı

Kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan otomobil sayısı da geçen yıl 2 milyon 545 bin 726 olurken otobüs sayısı 80 bin 415, diğer araç sayısı da 26 bin 872 olarak hesaplandı.

Kara sınır kapılarından geçen yolcu sayısı da 2020'de 7,6 milyonken geçen yıl yüzde 84,4 artışla 14 milyonu aştı. Bu sayı, 2019 yılında 27,6 milyon olmuştu.

Geçen yıl en fazla yolcu geçişi 5 milyon 392 bin 795 ile Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. Burasını 2 milyon 991 bin 721 yolcuyla Habur Gümrük Kapısı, 1 milyon 255 bin 367 yolcuyla Hamzabeyli Gümrük Kapısı takip etti.