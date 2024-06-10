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Ekonomi
AA 10.06.2024 10:18

Cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık oluştu.

Cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Nisanda yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar oldu.

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şİmşek, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın 31,5 milyar dolarla sınırlı yükseldiğini, dış finansman girişindeki olumlu seyrin devam ettiğini söyledi.


Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu.

Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz.

Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

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