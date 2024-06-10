Bayram öncesinde SYDV'lere 847,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık.

Dini bayramlar öncesinde 6,8 milyar TL gıda desteği

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynak hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde sağlanan gıda destek tutarı 6,8 milyar lira oldu.