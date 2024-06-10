Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.06.2024 10:09

Bayram öncesinde SYDV'lere 847,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 847,6 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bayram öncesinde SYDV'lere 847,6 milyon lira kaynak aktarıldı
[Fotograf: AA]

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık.

Dini bayramlar öncesinde 6,8 milyar TL gıda desteği 

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynak hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde sağlanan gıda destek tutarı 6,8 milyar lira oldu.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 79,77 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Türkiye Türk dünyasının hamisi: Hakan Fidan Uygur Türklerini ziyaret etti
10:44
İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı
10:35
Hacı adaylarından ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaret
10:20
Cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 265285 milyon dolar açık verdi
10:11
Brent petrolün varil fiyatı 79,77 dolar
10:09
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik ilişkilerini üst düzeyde tutuyor
Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik ilişkilerini üst düzeyde tutuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ