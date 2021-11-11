Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar cari fazla verdi, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara geriledi. Hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişler de 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 3 milyar 270 milyon dolar iken, bu ay 5 milyar 581 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 428 milyon dolar artarak 2 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.