Cari işlemler hesabı fazla verdi
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Merkez Bankası eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar cari fazla verdi, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara geriledi. Hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişler de 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükseldi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 3 milyar 270 milyon dolar iken, bu ay 5 milyar 581 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 428 milyon dolar artarak 2 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.