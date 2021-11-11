Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da 23 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.
Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki toplam 23 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Alanları 1497,20 - 4992,21 hektar, muhammen bedelleri ise 20 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen arama sahaların ihaleleri 22-23 Kasım'da Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.
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