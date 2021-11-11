Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki toplam 23 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1497,20 - 4992,21 hektar, muhammen bedelleri ise 20 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen arama sahaların ihaleleri 22-23 Kasım'da Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.