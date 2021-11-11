Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, çiftçilere buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretiminde mazotta 22, gübrede 20 olmak üzere toplam 42 lira ödeme yapılacak.

Nohut, kuru fasulye ve mercimek için mazota 24, gübrede 8 lira, toplam 32 lira destek verilecek.

Patates ve soya için 30, yağlık ayçiçeği için 29, kuru soğan için 19, yaş çay ve fındık için 18, zeytin için ise 17 lira mazot destek ödemesi yapılacak. Bu kalemlerde gübre desteği ise 8 lira olacak.

Su sıkıntısı olan bölgelere ilave yüzde 50 destek

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Arıcılara kovan başına 15 lira destek

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 370 lira destek sağlanacak.

Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira destek verilecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

Bazı iller için ek 1000 lira ödenecek

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 lira destek ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 baş için yüzde 50’si ödenecek.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van'da doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Karar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.