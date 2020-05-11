Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, ilçede oluşturulan deneme tarlalarında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hububatta hasadın yaklaştığını belirtti.

"Şimdi bu ekilen ürünleri koruma zamanı"

Hasada yakın bir zaman kala buğday ve arpalar için son ilaç dönemine girildiğine işaret eden Gedik, "Genel olarak pas diye adlandırdığımız hastalık hem verimi hem ürünün kalitesini ve rekoltesini olumsuz etkilemektedir. Bunun çözümü ise erken dönemde ilaç mücadelesidir" dedi.

Koronavirüs salgınının gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Gediz, şöyle konuştu:

"Ülke olarak milli tarımın ve buğday üretiminin milli gıda için önemini daha iyi anlamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Havza'da çiftçi büyüklerimiz, ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz arazilerini boş bırakmayarak ekimlerini yaptılar. Şimdi bu ekilen ürünleri koruma zamanı."

[Fotoğraf: AA]

Ürüne sahip çıkılması gerekiyor

Gedik, yüksek verim ve ekonomik gelir için tarladaki ürüne sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek şunları belirtti:

"Buğdaylarımıza iyi bakalım, ürünlerimizi ziyan etmeyelim. Buğday Borsası olarak bizler de çiftçimize destek olmak için onların ürünlerinin en yüksek değeri bulması için çaba harcamaktayız. Son zamanlarda çiftçimizin girdi maliyeti çok artarak özellikle gübre fiyatları sezon öncesi düşük, sezon zamanı çok fahiş şekilde artmakta. Fiyatlarda artış yaşanmasa bile zaten yüksek olması kullanılması gereken gübre miktarını etkilemekte. Dolayısıyla toplam rekolteye eksi yönde etki etmektedir. Bu durumun bir an önce kontrol altına alınması gerekmektedir. Çiftçilerimizin ürünlerini kontrol etmesini hatırlatırken biz buğday pazarı borsası olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız."