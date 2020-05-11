Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 389 liradan işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 390,4 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 389 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu, yeni Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 389 lira 28 kuruşken satışı ise 389 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 634 lira satış fiyatı 639 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.706,31 dolar

Satış: 1.706,50 dolar

Gram

Alış: 389,28 lira

Satış: 389,80 lira

Çeyrek

Alış: 634,57 lira

Satış: 639,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.571,00 lira

Satış: 2.610,00 lira