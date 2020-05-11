Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,0780'den işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 7,07-7,17 bandında işle gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 7,0871'den tamamladı.

Dolar/TL, cuma günkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,0690 seviyesine kadar geriledi ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,0780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,6730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,7710'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 99,9 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,0835'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 olarak gerçekleştiğini, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.

11 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,0890 7,0900

Avro 7,6880 7,6890

Sterlin 8,7790 8,8220

ANKARA

ABD Doları 7,0550 7,1050

Avro 7,6450 7,7050

Sterlin 8,7240 8,8770