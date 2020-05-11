Dolar kaç lira? 11 Mayıs dolar ve euro ne kadar? Dolar/TL… Döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 11 Mayıs döviz kurları… Dolar/TL…
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,0780'den işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 7,07-7,17 bandında işle gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 7,0871'den tamamladı.
Dolar/TL, cuma günkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,0690 seviyesine kadar geriledi ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,0780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,6730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,7710'dan satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 99,9 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,0835'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 olarak gerçekleştiğini, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.
11 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,0890 7,0900
Avro 7,6880 7,6890
Sterlin 8,7790 8,8220
ANKARA
ABD Doları 7,0550 7,1050
Avro 7,6450 7,7050
Sterlin 8,7240 8,8770
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