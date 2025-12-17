Duman 4.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.12.2025 10:00

Brent petrolün varili 59,55 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,55 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 59,55 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 59,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz" abluka uygulanması yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından talebe ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koymasından bir hafta sonra geldi. Söz konusu müdahale, Caracas yönetimi tarafından "uluslararası korsanlık" olarak nitelendirildi.

Yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini belirten Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır. Bu nedenle, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.

Kaç tankerin bu karardan etkileneceği, ABD'nin yaptırımlı gemilere yönelik ablukayı nasıl uygulayacağı ve Trump'ın geçen hafta olduğu gibi gemileri durdurmak için Sahil Güvenliği devreye sokup sokmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Venezuela'da petrol yükleyen birçok gemi yaptırım kapsamında bulunurken, ülkenin petrolünü taşıyan bazı tankerler ile İran ve Rusya kaynaklı ham petrolü taşıyan gemiler yaptırım dışında tutuluyor. Chevron tarafından kiralanan tankerler de Washington yönetiminin daha önce verdiği yetki kapsamında Venezuela ham petrolünü ABD'ye taşımayı sürdürüyor.

Çin ise Venezuela ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunurken, bu petrol Çin'in toplam ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Uzmanlar, fiyatların bugün Venezuela kaynaklı haberlerin etkisiyle duyarlılığa bağlı hareket ettiğini ancak Venezuela'dan yapılan ihracatın küresel petrol arzı içindeki payının görece sınırlı olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,53 dolar direnç, 58,45 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

