Dün 49,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 48,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, ABD'nin ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 333 bin varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, petrol fiyatları, dünya genelinde artan koronavirüs vakalarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomik toparlanmaya dair umutları artırmasıyla yükselmeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 49,06 ile 49,39 dolar aralığı direnç, 48,73 ile 48,40 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.