ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin (yüzde 0,2) varil azalışla 488,7 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 333 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 638,2 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2,2 milyon varil (yüzde 1) artışla 230,1 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 26 bin varil azalarak 5,23 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 83 bin varil artarak 2,83 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.​​​​​​​

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 14-20 Kasım haftasında 81 bin varil artarak yaklaşık 11,49 milyon varil oldu.

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.