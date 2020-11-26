ABD Kongresi’nde 2017’de uygunsuz ekipman yaptıkları iddiasıyla 5 Müslüman çalışanın işine son verilmesi Kongre’ye rekor bedel ödetti.

Siyasi, etnik ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan 5 çalışan olayı mahkemeye taşıdı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. İddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Rekor bedel

Tarafların uzlaşması neticesinde Kongre, Pakistan kökenli çalışanlara 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödedi. Bu Kongre'nin ayrımcılıkla ilgili bir davada ödediği en büyük miktar oldu.

ABD Başkanı Trump, Müslümanlara yönelik iddialar sürerken Demokratların e-postalarının çalınmasından Pakistan kökenli çalışanların sorumlu olabileceğini öne sürmüştü.

