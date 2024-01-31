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Ekonomi
AA 31.01.2024 10:10

Brent petrolün varil fiyatı 82,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,25 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,25 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 82,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 82,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü de olumsuz etkileyeceği endişeleriyle kısmen düştü.

Ülkedeki imalat sanayinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğinde başlayan daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), büyüme eşiği olan 50 puanın altında kalarak ocakta 49,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri, borç krizindeki gayrimenkul şirketi Evergrande hakkında verilen tasfiye kararının ardından geldi. Uzmanlar, Pekin yönetiminin son haftalarda attığı ekonomiyi destekleyici adımlarının ülke ekonomisinin beklenen büyüme trendine girebilmesi için gerekli olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması sonrası Kızıldeniz'de tırmanan gerilim ise petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD'de petrol talebine ilişkin olumlu veriler

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler de fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 2 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 867 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatlardaki artış eğiliminin desteklenmesi bekleniyor.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklerken, bankanın bugün yapacağı toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,58 ile 82,87 dolar aralığı direnç, 82,05 ile 81,81 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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