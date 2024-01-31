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Ekonomi
AA 31.01.2024 10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 8.480,29 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,00 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 8.480,29 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,08 ile madencilik oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8.474,30 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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