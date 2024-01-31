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Ekonomi
AA 31.01.2024 09:35

Endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 9.387,50 puandan başladı.

Endeks kontratı güne düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 9.387,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 9.394,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 9.397,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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