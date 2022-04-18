Geçen hafta perşembe günü 112,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 111,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,56 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri fiyatlardaki hareketlilikte etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı da gündemdeki yerini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 112,40 ile 113,43 dolar aralığı direnç, 111,37 ile 110,34 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.