BIST 100 endeksi, 4.892,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,51 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 4.881,67 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anketlere katılan ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.