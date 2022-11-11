Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsadan güne rekor başlangıç
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 artarak güne 4.541,44 puanla rekor seviyeden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,34 puan ve yüzde 1,66 değer kazanarak 4.541,44 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,51'le kimya, petrol, plastik oldu.
BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından kapanış rekorunu da yüzde 2,43 geliştirerek 4.467,10 puana taşıdı.
Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Son Haberler
- 21:18
- 10:29
- 10:23
- 10:29
- 10:19
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz