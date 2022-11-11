Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,2 artışla 5.129,50 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde, 5.129,50 seviyesinden işlem gördü.
Dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından artan risk iştahıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,5 üzerinde 5.070,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.107,25 puana çıktı.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından risk iştahının arttığını ve hızlı yükselişlerin görüldüğünü kaydetti.
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