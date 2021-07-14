Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsada, bugünkü işlemlerde 12 günlük takas süresi
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve gelecek hafta pazartesi öğlen başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle borsada bugünkü işlemlerin takası 12 gün sonra gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile gelecek hafta salı öğleden sonra da Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul 4 buçuk günlük tatile girecek.
Borsa İstanbul'da, bugün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 26 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul'da cuma günü işlemler normal bir şekilde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde sadece pazartesi yarım gün işlem yapılabilecek.
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