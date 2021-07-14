15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile gelecek hafta salı öğleden sonra da Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul 4 buçuk günlük tatile girecek.

Borsa İstanbul'da, bugün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 26 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da cuma günü işlemler normal bir şekilde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde sadece pazartesi yarım gün işlem yapılabilecek.