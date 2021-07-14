Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed tarafından yapılan açıklamalarda tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen geçici olacağı vurgulansa da son Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'na ilişkin tutanaklar, üyelerin de bu konudaki endişelerinin bulunduğuna işaret etmişti.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybederek 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Yurt içinde, dün satıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 8,5840 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile toparladı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,6258'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6360 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.