Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka mayıs ayındaki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor

Ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 17,5 oldu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.