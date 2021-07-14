Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında düzenlenen Yemen Yüksek Ekonomi Konseyi'nin toplantısında ülke ekonomisinin iyileşmesine yönelik önlem alınması görüşüldü.

Mali yasalara uyulması kararlaştırıldı

Yemen'de ekonomik durumun ve Yemen riyalindeki değer kaybının değerlendirildiği toplantıda, ülkede mali yasalara uyulmasının sağlanması ve uyulmaması durumunda caydırıcı tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Kamu maliyesi üzerindeki baskıların azaltılarak para biriminin destekleneceği ve kamu gelirlerinin uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirileceği açıklandı.

Toplantıda ayrıca petrol ürünlerinin ithalatının fiyatlandırılması, fiyat spekülasyonunun önüne geçilmesi, zaruri olmayan malların ithalatının sınırlanması ve önlenmesi için de bir heyet kurulacağı duyuruldu.

Fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı

Altı yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de, riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1007 riyale kadar yükseldi.