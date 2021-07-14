Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinema biletlerinde "sıfır vergi" uygulaması uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Sinema biletlerine yönelik sıfır vergi uygulamasının süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.
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