Koronavirüs salgınında neredeyse tüm ülkelerde ekonomi dibe vurdu. Türkiye'de ise hisse senetleri Eylül 2009'dan bu yana en iyi çıkışı yakaladı.

Salgının Türkiye'de en etkili olduğu ikinci çeyrekte, MSCI endeksine göre Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 30 yükseldi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın hesaplamalarına göre, BIST-100 endeksinin dolar bazında ikinci çeyrekte kaydettiği yükseliş yaklaşık yüzde 25 oldu.

Bu çıkışın en önemli sebebi olarak, yatırımcıların faizlerdeki düşüşle birlikte alternatif yatırım aracı olarak hisse senetlerine yönelmesi gösteriliyor. Hisse senetleri piyasasında toplam yatırımcı sayısında önemli artış yaşanıyor. Pay piyasasında aktif işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 100'den fazla artış kaydetti. Salgının zirve noktasına ulaştığı dönemde bu artışın yaşanması umutları artırdı.

Yılın ikinci yarısında ekonominin daha da iyileşeceği tahmin ediliyor.