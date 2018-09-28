  • 28 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.024
    EURO 7.01
  • BIST 99830.29
    ALTIN 228.263
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borsa İstanbul Swap Piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Borsa İstanbul Swap Piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Borsa İstanbul bünyesinde kurulan swap piyasası, 1 Ekim'de faaliyete geçecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa İstanbul Swap Piyasası 1 Ekimde faaliyete geçecek

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin, swap piyasası kurulmasıyla ilgili çalışmaları tamamladığı belirtildi.

Borsa İstanbul bünyesinde kurulacak söz konusu pazarın kuruluş hazırlıklarına dair ilk duyurunun 27 Ağustos'ta kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Swap Piyasası, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından ilan edilen 20 Eylül 2018 tarihli Yeni Ekonomi Programı kitapçığında Borsa İstanbul'un finansal sistem mimarisi çerçevesindeki sorumlulukları arasındadır. 1 Ekim'de faaliyete geçecek olan Borsa İstanbul Swap Piyasası'nın gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla 31 Mart 2019'a kadar gerçekleşen swap işlemlerinden borsa payı ve takas ücretleri alınmayacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Takas ve Saklama Bankası AŞ, takas ücreti, Swap Piyasası, borsa payı, borsa istanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER