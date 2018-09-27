Kulüpler Birliği Vakfından Türk lirasına destek

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yoğun bir gündemlerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin Türk lirasına dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlere ödenen ücretlerde liraya dönülmesi lazım. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Finansal Fair Play gibi süreçleri de konuştuk."

Kanuna uymak zorunda olduklarını vurgulayan Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra lira üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylüyor. Kanunun dediğine uymak zorundayız. Sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var. Onlar da liraya dönecek. Bütün her şeyi lirayla döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Artık, bugünden itibaren başlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA