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Pirinç ve çavdar "İhracı Kayda Bağlı Mallar" listesinde

Pirinç ve çavdar, "İhracı Kayda Bağlı Mallar" listesine eklendi.

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Pirinç ve çavdar &quot;İhracı Kayda Bağlı Mallar&quot; listesinde

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle pirinç ve çavdar İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine dahil edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: pirinç, çavdar, İhracı Kayda Bağlı Mallar, ticaret bakanlığı, resmi gazete
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