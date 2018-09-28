Pirinç ve çavdar "İhracı Kayda Bağlı Mallar" listesinde

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle pirinç ve çavdar İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine dahil edildi.
Kaynak: AA
Pirinç ve çavdar, "İhracı Kayda Bağlı Mallar" listesine eklendi.
Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle pirinç ve çavdar İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine dahil edildi.
Kaynak: AA