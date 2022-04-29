Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.430,55 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile iletişim oldu.
Borsa İstanbul, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatillerinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü tekrar işleme açılacak.
Etiketler: Ramazan Bayramı Borsa Borsa İstanbul
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