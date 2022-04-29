Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk üç ayında 265 milyon 587 bin 172 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Samsun'dan bu yılın aynı döneminde yüzde 20,9 artışla 321 milyon 215 bin 70 dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Bu dönemde 148 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yapıldığına işaret eden Murzioğlu, en fazla ihracatın sırasıyla Fas, ABD, Peru, Hollanda ve Gürcistan'a gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

72 fasılda ihracat yapıldı

Yapılan bu ihracatla ilk üç ayda Samsun'un geçen yıla göre bir basamak yükselerek 19'uncu sırada yer aldığını belirten Murzioğlu, "En fazla ihraç edilen ürünlerin başında demir çelik, değirmencilik, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları gelmektedir. Samsun, toplamda 72 fasılda ihracat yapmıştır" diye konuştu.

"Samsun geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aştı"

Murzioğlu, yılın ilk üç ayında yapılan ihracat rakamlarının ilerisi için umut verici olduğunu vurguladı:

"Samsun, geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aştı. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Üreterek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm firmalarımızın yetkililerini ve çalışanlarını kutluyorum."