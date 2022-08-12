Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,29 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 2.873,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,51'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,37 değer kazanarak 2.868,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, tarihi zirvesini de 2.877,60 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla karışık bir seyir izlendiğini söyledi.