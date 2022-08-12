Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,5 arttı
[Fotograf: AA]
Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
Son Haberler
- 11:11
- 11:10
- 11:03
- 11:05
- 10:59
Sıradaki Haber
TPAO, 2 sahada petrol arayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz